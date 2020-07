Code sull'autostrada: problemi per i turisti e i trasporti, una nostra lettrice "Situazione intollerabile"

Una nostra lettrice, Silvia Crismale, ci ha scritto per tornare sul problema relativo alle code sull’autostrada:

“Tutte le settimane riceviamo merce da Milano ed il povero autista del camion è disperato. Parte alle 4 del mattino nella speranza di arrivare per le 8 o le 9, ma la situazione peggiora di settimana in settimana e adesso chiudono l’autostrada di notte a Ovada quindi si forma una coda infinita all’apertura. Senza contare i vari cantieri su tutta la rete ligure che rallentano enormemente. Come è possibile che nessuno ne parla e nessuno muova un dito per smuovere questo scempio che ci danneggia a livello turistico? Ma chi viene in Liguria a farsi ore ed ore di code in macchina col caldo? Chi ha la seconda casa non ci pensa neanche a fare 4 o 5 ore di viaggio in andata e altrettante di ritorno per un weekend. Sono più le ore che passano in macchina che quelle che starebbero da noi, vi rendete conto del danno che subiamo?”.