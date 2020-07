Pontedassio: da venerdì prossimo un corso per diventare Volontari della locale Croce Rossa Italiana

Il Comitato della Croce Rossa di Pontedassio organizza un corso di accesso per diventare Volontari. Il nuovo progetto formativo prevede che possa essere seguito sia in presenza sia on-line, da remoto.

Il corso prenderà il via venerdì prossimo alle 20 e proseguirà sabato, domenica, mercoledì 29 e si concluderà domenica 1° agosto. L'iscrizione al corso, che non prevede costi, si può fare online su www.gaia.cri.it oppure presentandosi la sera stessa del corso dalle 19 in poi. Per informazioni si può contattare il 366 3808600 o via mail pontedassio@cri.it. Il corso si svolgerà nel rispetto di tutte le normative relative al contrasto del contagio al Covid-19.

“In questi mesi di emergenza coronavirus siamo stati molto impegnati: dal soccorso alla consegna dei medicinali e della spesa a domicilio per gli anziani o ai pazienti COVID positivi che non potevano uscire di casa. Il Comitato copre un'area vasta, gli otto comuni della valle impero: Pontedassio, Chiusavecchia, Lucinasco, Borgomaro, Aurigo, Chiusanico, Cesio e Caravonica. In questo momento il Comitato ha bisogno di nuove risorse per garantire una maggior copertura di tutti i tipi di servizi. Non è necessario che un Volontario entri in Croce Rossa per fare solo soccorso. Dopo il corso base, infatti, ognuno sceglie l'ambito in cui specializzarsi e le attività da svolgere. Ad esempio, l'area sociale è un ambito molto importante così come l'area emergenze di protezione civile”.