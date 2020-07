Sanremo: chiuso per 15 giorni a scopo precauzionale il negozio 'Enea' dove lavorava il 62enne ricoverato per Covid

È l’attività ‘Enea’ di via Lamarmora a Sanremo ad essere stata chiusa per 15 giorni dopo che un dipendente di 62 anni è stato ricoverato nel reparto di malattie infettive dell'ospedale di Sanremo per sintomatologia al Covid-19, confermata da esito positivo del tampone.

Visto che l'uomo ha lavorato in una attività alimentare di Sanremo, ieri mattina l'Asl 1, tramite il Dipartimento di Prevenzione, ha disposto la temporanea chiusura del locale per l’opportuna sanificazione e l'effettuazione dei tamponi ai tre 3 dipendenti impiegati nell'attività, contatti stretti del caso positivo, per i quali come previsto è scattato l'isolamento domiciliare obbligatorio.

Nessuna restrizione o indicazione dal punto di vista sanitario è prevista per i clienti dell'attività alimentare. Come da protocollo condiviso con Alisa e Regione Liguria, infatti, la permanenza nei locali di norma è inferiore ai 15 minuti e i dipendenti dell'attività erano dotati di dispositivi di protezione individuale.