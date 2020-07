Ventimiglia: pulizia del Roya questa mattina con la Docks Lanterna e con l'associazione Alpini (Foto)

“Fin dall’inizio della nostro mandato, abbiamo concentrato i suoi sforzi per dare alla Città un immagine di dignità, decoro, pulizia e sicurezza focalizzati in particolare sul recupero e la salvaguardia del patrimonio ambientale e sul verde pubblico”.

Interviene in questo modo l’Amministrazione comunale di Ventimiglia, guidata dal Sindaco Gaetano Scullino dopo l’opera di pulizia e bonifica che ha visto impegnati gli operatori della ditta Docks Lanterna e i volontari della locale associazione ‘Alpini Italiani’ lungo il greto del fiume Roya e in prossimità della Foce. Sono stati rimossi i cumuli di rifiuti, i giacigli di fortuna le coperte ed i vestiti abbandonati dai migranti in cerca di rifugio sulle sponde del fiume e sotto i ponti.

“Intendo rivolgere un caloroso ringraziamento alle maestranze della Docks Lanterna – sottolinea il Sindaco Scullino - ed in particolare ai volontari dell’Associazione Alpini perché il loro impegno vivo e costante è il primo indicatore di una società civile ed attenta alle problematiche della propria città. Un numero sempre maggiore di Ventimigliesi ha compreso che è cambiato il clima e il modo di fare, cosa che suscita in noi una grande soddisfazione consapevoli che i cittadini hanno percepito la nostra volontà di considerare con attenzione le persone e di prenderci cura dei loro problemi, di salvaguardare l’ambiente, di promuovere la crescita culturale, sociale ed economica della città con uno spirito fortemente orientato alla tutela del bene comune e della collettività”.

“Di tutto ciò siamo particolarmente convinti – prosegue il primo cittadino - perché riteniamo che questo clima ‘diverso’ avvertito da molti indica che la cittadinanza coglie lo sforzo che l’Amministrazione compie per lavorare e governare bene. Agli operatori, ai volontari ed a tutti i cittadini si chiede di continuare con l’impegno e la collaborazione fin qui dimostrata poiché solo uno sforzo collettivo potrà ottenere benefici per la comunità oggi ma con occhio attento al domani”.