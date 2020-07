Ramon Bruno presenta "Ventimiglia, un mare da sogno", un video per promuovere il territorio

"Ventimiglia, un mare da sogno". È proprio così che si realizza il sogno di produrre un video per la città di Ventimiglia progettato è sostenuto da Pasta Fresca Morena. Ramon Bruno con la storica azienda di famiglia, ha voluto lanciare un messaggio di forte appartenenza al territorio.



"È nata qualche mese fa questa idea - ci racconta Ramon - così, per la voglia di mostrare le bellezze di questo angolo di Liguria. A quel punto il progetto si è trasformato in realtà ed assieme ad uno staff di persone care e di collaboratori abbiamo deciso di realizzare un video che potesse valorizzare la città e l'intero territorio dando la possibilità allo stesso tempo di fare scoprire le bellezze e di invogliare il pubblico a visitare e ad amare Ventimiglia. Speriamo di esserci riusciti!"





"Certo che Ventimiglia è davvero meravigliosa; queste le parole che risuonavano mentre si realizzavano le riprese; un mare splendido, degli scorci di natura incontaminata, la bellezza delle vie della città vecchia e le sue chiese, poi ancora il mercato annonario e l'anfiteatro. Ma sono alcune delle nostre perle da scoprire conclude Ramon, che ha voluto sostenere il progetto affinché tutti potessero apprezzare questo territorio. - conclude - I ringraziamenti doverosi per la collaborazione vanno alle persone che hanno potuto realizzare insieme a me questo sogno, a partire dal Video Maker Marco Rimondi, poi ancora Michele Frattaruolo, Antonello Vescio, Simone Vescio del ristorante Street Burger, Daniele di Franco e Cristian Di Franco per il supporto in mare, poi ancora Emanuela Bruno e tutto lo staff".