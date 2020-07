Pieve di Teco: il sindaco Alessandri ospite dalle 13 a Radio Onda Ligure 101

Nuovo appuntamento oggi su Radio Onda Ligure 101, dalle 13 alle 14, con protagonista il Comune di Pieve di Teco. Ospite il sindaco Alessandro Alessandri, che parlerà di come sta procedendo questa estate atipica nel suo Comune della Valle Arroscia.



"Sarà possibile ascoltare la trasmissione su tutte le frequenze in FM, ma anche in streaming sul sito www.ondaligure.it o scaricando gratuitamente la app "Radio Onda Ligure" dall’Apple Store o dal Google Play Store" - ricordano da Radio Onda Ligure.



