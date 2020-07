Ugo Fogliano è il referente dei Difensori del Voto di Forza Italia per la provincia di Imperia

Questo pomeriggio è stato individuato il nuovo referente provinciale dei Difensori del Voto di Forza Italia nella persona dell’Avv. Ugo Fogliano, già Probiviro nel Comitato Cittadino di Bordighera e persona con grandi capacità, sia professionali che politiche.



"Una figura molto importante che avrà modo di confrontarsi con il nostro referente regionale Lorenzo Carozzi. - sottolinea Simone Baggioli Commissario provinciale Forza Italia - Difendere il voto è fondamentale per far sì che tutti gli sforzi e il buon lavoro portato avanti fino ad oggi non vengano compromessi da una cattiva gestione ed organizzazione".

"Tutti ci dovremo impegnare, dai Commissari a tutte le Donne e gli Uomini che partecipano attivamente alla rinascita del nostro Partito ed alla creazione di una grande gruppo moderato, reclutando “difensori del voto” necessari ad un preciso e puntuale controllo di tutte le operazioni di spoglio. Un lavoro di squadra, al fianco del nostro amico Fogliano, sinonimo di quell’entusiasmo che ha contraddistinto fino ad oggi la nostra attività politica. - conclude Baggioli - In conclusione, tutto il Gruppo forzista provinciale augura all’Avv. Ugo Fogliano buon lavoro".