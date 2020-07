Risultati dell’attività promozionale di Vallecrosia, l’Assessore Patrizia Biancheri: “Una grande soddisfazione!”

“Ad una settimana dal lancio sono molto soddisfatta dei risultati che sta ottenendo l’attività di promozione realizzata in collaborazione con il CIV di Vallecrosia". A dirlo è l’Assessore al Turismo di Vallecrosia Patrizia Biancheri che spiega: "L’attività di comunicazione ha previsto la realizzazione di un video emozionale, che raccontasse Vallecrosia, le sue peculiarità e le sue bellezze. In questi due anni e mezzo abbiamo fatto tanto lavoro, ancora molto lo dobbiamo fare per migliorare Vallecrosia e posizionare al meglio la sua immagine, ma a questo punto del percorso abbiamo ritenuto, insieme al CIV, importante iniziare a promuovere la nostra città. Il video è in promozione sui social in Piemonte, Lombardia e sud della Francia, ha già raggiunto quasi quarantamila visualizzazioni, in una sola settimana, un risultato importante per la nostra città. Nel contempo, il video è stato inserito in articoli che hanno promosso Vallecrosia in Piemonte e Lombardia, che rappresentano il nostro focus target a livello turistico. E’ stato un lavoro di squadra, il primo di un percorso di marketing territoriale, che vuole portare non solo ad un miglioramento della città, ma anche alla promozione di Vallecrosia, delle sue attività e delle sue eccellenze”.