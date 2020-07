Emergenza Covid-19: 'Tutti come Zorro', in Francia la mascherina è diventata obbligatoria

Si corre ai ripari nell’unica maniera che si è, fino ad ora, rivelata decisiva ed efficace nella lotta all’epidemia da coronavirus: quella della protezione e dei gesti barriera.

Di fronte ad una recrudescenza virale che sta colpendo Spagna e Portogallo, in modo preoccupante e che ha visto, in Francia, crescere l’indice di infezione con la Regione Sud - Provence-Alpes-Côte d'Azur al terzo posto assoluto in questa poco onorevole classifica con un indice di 1,5 e la classificazione rossa (ma il Dipartimento delle Alpi Marittime è ancora in regola), la mascherina da ieri è diventata obbligatoria nei luoghi pubblici al chiuso.

L’assenza di mascherina, dove è obbligatoria, comporta una sanzione di 135 euro, mentre saranno attivati i vigilanti ad impedire gli accessi o a invitare ad indossarla. Quali sono i luoghi nei quali occorre indossare la mascherina?

Lo ha specificato il governo francese e sono questi:

Sale di audizione, di riunione, di spettacolo o ad utilizzo multiplo;

Cinematografi;

Ristoranti e bar;

Hotel e pensioni;

Sale da gioco;

Centri di formazione;

Centri vacanza;

Centri ricreativi;

Biblioteche;

Luoghi du culto;

Centri sportivi coperti;

Palestre;

Musei;

Tende, tendoni e strutture chiuse

Hotel e ristoranti montani compresi i rifugi;

Stazioni marittime, stradali , ferroviarie e aeroporti;

Negozi, centri commerciali;

Amministrazioni;

Banche;

Mercati coperti.

Questi luoghi vanno ad aggiungersi a quelli che son sempre stati compresi tra quelli nei quali le mascherine sono obbligatorie quali l’accesso agli ospedali ed alle case di cura ed agli ambulatori.