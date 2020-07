Venerdì il webinar della Confartigianato per le imprese di pulizia dedicato al ‘Forum pulire 2020 Digital Event’

Quest’anno la Confartigianato sarà partner di Forum Pulire, il più importante evento per il settore, che si terrà in modo "virtuale" nei giorni 13/14 e 20/21 ottobre. Una veste inconsueta data dall'emergenza sanitaria vissuta, che si vuole però valorizzare per permettere la più ampia partecipazione delle imprese e degli addetti del settore.

Nell’ambito delle iniziative collegate è previsto un webinar di presentazione del “Forum Pulire 2020 Digital Event” organizzato per venerdì 24 luglio alle ore 11

Per ulteriori informazioni sul Forum e sul Webinar di presentazione è possibile contattare la Confartigianato scrivendo una mail all’indirizzo info@confartigianatoimperia.it oppure telefonando al numero 0184/524501.