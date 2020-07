Una lavagna di idee e progetti per Badalucco: il sindaco Matteo Orengo traccia il futuro del paesino

1 milione di euro di interventi entro fine 2020 per Badalucco. Questo è l’obiettivo ambizioso dell’amministrazione del sindaco Matteo Orengo. In realtà se si considera anche i lavori in somma urgenza scattati nei giorni scorsi si arriva all’importante cifra di 2 milioni di euro.

Da quando si è insediato con la sua amministrazione, il primo cittadino ha scelto di tenere traccia di opere e progetti su una lavagna. Un monito e un calendario per tracciare il futuro di questo paesino.

E’ così che Orengo ci ha spiegato cosa verrà fatto entro fine anno:

La realizzazione di un nuovo posteggio, nell’area dietro le scuole. Il progetto è stato recentemente approvato nel corso dell’ultimo consiglio comunale. Grazie ad un accordo bonario già raggiunto con alcuni proprietari dei terreni e l’intenzione del Comune di utilizzare la terra di risulta oggi ammucchiata nel posteggio, al di sotto del bivio per la strada provinciale 54, per Vignai, sarà possibile realizzare una nuova area per garantire una ulteriore valvola di sfogo all’annoso problema della carenza di posti auto;





Il posizionamento della stazione di ricarica per veicoli elettrici nel posteggio di regione premartin, possibile attraverso un cofinanziamento con il Fondo Ministero Infrastrutture e Trasporti;





La passeggiata che conduce a Montalto;





La messa in sicurezza del cimitero. Il Comune sta arrivando all’atto dell’incarico per il progetto esecutivo;





l’affidamento dell’ex albergo La Rocca, il bando dovrebbe essere pronto tra fine luglio e metà agosto, con l’intenzione di garantire una gestione lunga per far rientrare la ditta vincente delle necessarie spese che andranno sostenute;





8 nuove telecamere, per la creazione di una ZTL e il contrasto a chi arrivando da fuori comune, pensa di poter abbandonare i propri rifiuti indifferenziati nei bidoni della spazzatura di Badalucco. Su questo aspetto proprio grazie alle telecamere già presenti sono fioccate le prime multe salate;





Il progetto per i nuovi elementi di arredo urbano. Una collaborazione tra Comune, Istituto del Design e Istituto Agrario che oggi si concretizza ufficialmente con una serie di progettualità studiate dagli studenti e che presto potrebbero arrivare in paese;





Una nuova caldaia a condensazione per le scuole di Badalucco e il posizionamento di valvole termostatiche nelle aule e negli altri ambienti, in un’ottica di risparmio energetico.





Interventi di riqualificazione del centro storico e nel paese, grazie al finanziamento ottenuto con la partecipazione al Bando di Rigenerazione Urbana di Regione Liguria.

Inoltre, con le somme urgenze e il posizionamento di una prima barriera in località Poggio, si creeranno le condizioni di sicurezza necessarie per permettere il ritorno a casa delle sei famiglie evacuate dopo l’alluvione. Tra le altre urgenze il sindaco Matteo Orengo guarda anche alla banda ultralarga diventata una necessità. L’amministrazione sta mantenendo un dialogo costante con OpenFiber e tra fine anno e prossima primavera Badalucco potrebbe essere il primo paesino della valle a ottenere internet veloce, una opportunità che apre a nuove potenzialità e servizi.

Tutto questo si inserisce in una calendarizzazione fatta anche di tanti progetti già realizzati. Ad esempio l’impianto fotovoltaico sul tetto della scuola, l’istituzione del consiglio comunale dei ragazzi, l’illuminazione a led in tutto il paese, il rifacimento del muro perimetrale del Giardino del Prevosto.



Uno sguardo sul futuro? La nuova piazza Marconi. Infatti, prosegue il confronto tra il sindaco e l’architetto Stefano Boeri, cittadino onorario del paese. Orengo ha sentito di recente il famoso professionista, ideatore del bosco verticale di Milano e uno dei principali promotori dell’immagine di questo borgo della valle Argentina. E’ stata l’occasione per condividere alcune idee che presto diventeranno realtà, ci ha assicurato il sindaco.



L’emergenza Coronavirus ha purtroppo rallentato tante progettualità poste in essere già nei primi mesi dell’amministrazione Orengo e ora con il lockdown alle spalle, il sindaco punta a spingere l’acceleratore per portare a casa dei risultati.