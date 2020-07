A Terzorio lavori per 300mila euro, Ferrari "Nel nostro piccolo sosteniamo gli investimenti pubblici per far ripartire l'economia"

L’Amministrazione Comunale di Terzorio, con gli atti approvati nell’ultimo Consiglio Comunale, ha messo in campo investimenti complessivi per 300mila euro, di cui circa la metà finanziata con fondi statali l’altra metà con fondi propri.



"Ad un primo impatto può non sembrare una grossa cifra ma, se parametrata ai circa 250 abitanti, si traduce in 1.200 euro di investimenti per ogni abitante. - spiega il sindaco Valerio Ferrari - Nel dettaglio è già in corso il primo intervento per la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico a monte del centro storico, del valore di oltre 70mila euro, mentre il secondo intervento conclusivo, per rendere completa e fruibile l’opera, è stato approvato con uno stanziamento di ulteriori 94mila euro (nell'immagine il raffronto grafico dell'opera ndr)".

"Inoltre è stato affidato il completamento della messa in sicurezza degli uffici comunali, che si aggiunge ai cantieri già aperti per efficientamento energetico e messa in sicurezza, per un intervento complessivo di oltre 100mila euro. Mentre a breve partirà anche l’ampliamento dei punti luce dell’illuminazione pubblica, del valore di circa 15mila euro, ed investimenti nell’ammodernamento e messa in sicurezza degli impianti idrici dell’acquedotto di Terzorio per circa 18mila euro. - conclude Ferrari - Nel suo piccolo il Comune di Terzorio si fa trovare pronto a fare la sua parte per sostenere gli investimenti pubblici, che sono fondamentali per la ripartenza dell’economia".