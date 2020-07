Sanremo: dopo un calo nel periodo di lock down nel mese di giugno è tornata al 63% la raccolta differenziata

E’ praticamente stabile, al 63%, la raccolta differenziata nella città di Sanremo, anche se è comunque in ripresa dopo il calo che si è registrato durante il periodo di lock down, dovuto al Coronavirus. E’ questo il dato che arriva da Amaie Energia, l’azienda partecipata del Comune matuziano, che si occupa della raccolta dell’immondizia e dello spazzamento in città.

Una percentuale riferita al mese di giugno, per il quale mancano ancora alcuni dati. Al momento è arrivata al 61% ma, con i dati relativi ai centri di raccolta e soprattutto con l’aumento della parte ‘organica’ i due punti percentuali in più dovrebbero essere confermati. La raccolta di organico, infatti, è solitamente il termometro sul funzionamento della differenziata in generale e, quanto si è visto nell’ultimo mese porta ad un ragionevole ottimismo.

Nei mesi scorsi la raccolta differenziata era leggermente scesa ma, con il mese di giugno, è tornata in linea rispetto all’anno scorso, nonostante le solite difficoltà di inizio estate. Per i prossimi mesi Amaie Energia metterà in campo, con il nuovo direttore, una serie di correttivi che dovrebbero portare ad un ulteriore aumento della differenziazione dell’immondizia.

“Siamo moderatamente soddisfatti – ha detto il Presidente e Amministratore Delegato, Andrea Gorlero – anche se c’è ancora da lavorare molto. Purtroppo i soliti ‘incivili’ ci sono sempre e stiamo lavorando anche nel perseguire chi continua a non fare la raccolta differenziata o la fa in malo modo. Continuiamo a sistemare nelle zone interessate le cosiddette ‘fototrappole’ e, anche negli ultimi tempi sono state elevate diverse sanzioni”.