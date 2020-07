Ecco dove vanno gli imperiesi in vacanza: le agenzie di viaggio ne parlano a ‘2 ciapetti con Federico’ "Le Istituzioni però ci hanno abbandonato"

“Le mete più ambite degli imperiesi che hanno prenotato le vacanze per questa estate sono soprattutto Sardegna, Puglia e Maiorca, poi anche un po’ la Grecia come Rodi e le Canarie per il successivo periodo di ottobre e novembre”. A svelarlo è Alex Merlino, membro del Movimento Autonomo Agenzie di Viaggio e Tour Operator liguri, ospite di ‘2 ciapetti con Federico’. “Il mercato un po’ si è rimesso in moto – ha detto – A farla da padrona sono le località di mare, scelte dal 90% dei clienti, mentre qualche persona più anziana ha prenotato i soggiorni in montagna”. Un dato che evidenzia anche una buona risposta psicologica nel periodo post lockdown in merito alla possibile paura di viaggiare.

I problemi però non mancano, tanto che domani è prevista una manifestazione a Roma, con la partecipazione anche di una delegazione di Imperia, per lamentare i problemi del settore: “Le istituzioni nazionali ma anche quelle regionali ci hanno abbandonato – ha spiegato Merlino – Noi siamo imprese del turismo con dipendenti e famiglie a carico. Io sarò domani alla manifestazione di Roma perché abbiamo bisogno di risposte sui diversi problemi ancora presenti”.

Guarda l’intervista:

Vi invitiamo a mettere mi piace alla pagina Facebook "2 ciapetti con Federico" dove troverete anticipazioni e commenti: https://www.facebook.com/2ciapetticonFederico

"2 ciapetti con Federico" ha anche un suo profilo Instagram https://www.instagram.com/2ciapetticonfederico/?hl=it