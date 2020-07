Si dice che ci siano migliaia di valute virtuali nel mondo. Tuttavia, anche se si desidera acquistare valuta virtuale, molti dicono: "Non so se la criptovaluta/bitcoin abbia in primo luogo un futuro." Pertanto, questa volta, sulla base delle questioni necessarie per considerare il potenziale futuro delle valute virtuali, vorrei introdurre alcuni titoli altamente promettenti che possono essere raccomandati ai principianti.

Futuro e futuro della valuta virtuale Bitcoin ── ultime previsioni

Ecco alcuni rapporti di ricerca e previsioni sui prezzi che saranno utili nel considerare il futuro e il futuro della valuta virtuale e Bitcoin. Fare riferimento ad essi, se necessario.

Lepri di British Coins ── Impostare il 2022 come il palcoscenico in cui inizierà la prossima evoluzione del Bitcoin

Per quanto riguarda il potenziale futuro delle valute virtuali, un importante fondo di valuta virtuale britannico "Coinshares" analizza la situazione che circonda il business e la finanza dal passato al presente, e ha pubblicato un rapporto che considera il presente e il futuro del Bitcoin (Riferimento: CRYPTO TRENDS RAPPORTO). I punti chiave menzionati nella relazione sono stati il fatto che Bitcoin è stato scambiato a livello di "consumatore" tra il 2013 e il 2017, ma dal 2017 al 2022, gli investimenti delle "istituzioni" progrediranno. È un palcoscenico. Impostiamo il 2022 come il palcoscenico in cui inizierà la prossima evoluzione del Bitcoin e prevediamo che il futuro sarà "Bitcoin banking". A quel tempo, verranno gestiti i principali servizi per i clienti come depositi bancari bitcoin, assicurazioni, prodotti di investimento, pagamenti transfrontalieri e valuta sovrana.

Il fondo americano (Fundstrat) ── suggerisce la possibilità che una piccola moneta salga alle stelle a $ 17.000 nei prossimi 6 mesi

La società di ricerca indipendente con sede negli Stati Uniti Fundstrut rimane rialzista sul potenziale del Bitcoin nel 2020. In particolare, prevede che Bitcoin potrebbe saltare a $ 17.000 nei prossimi sei mesi (Fonte: Fundstrat: il prezzo del Bitcoin salirà a $ 17.000 dopo la metà).

Valute importanti: prospettive future

Le prospettive future per ciascun bitcoin system sono le seguenti.

Potenziale futuro di Bitcoin

Descrivi i fattori che possono essere punti di discussione quando si considerano i prezzi di Bitcoin (BTC) e le prospettive future.

Diffusione del pagamento Bitcoin

Il primo problema è la diffusione dei pagamenti Bitcoin. Uno dei vantaggi di Bitcoin è che puoi effettuare pagamenti e ricevute illimitati sempre e ovunque. Con la diffusione del pagamento utilizzando bitcoin in futuro, la domanda di bitcoin aumenterà, il che potrebbe causare un aumento dei prezzi.

Arrivo dell'emivita

Il secondo problema è l'arrivo dell'emivita. Si dice che i prezzi dei bitcoin possano salire verso l'emivita prevista per maggio 2020. A proposito, alcuni osservatori del mercato affermano che le ultime due emivite di Bitcoin nel 2012 e nel 2016 hanno contribuito a un aumento significativo del prezzo del Bitcoin, secondo la Banca Bavarese di Stato tedesca. Prevediamo che l'emivita 2020 potrebbe spingere i prezzi dei bitcoin fino a $ 90.000 (Fonte: l'emivita aumenterà i prezzi dei bitcoin a $ 20.000- $ 50.000: predice il gestore degli hedge fund). D'altra parte, alcuni trader hanno dichiarato: "L'emivita non è un fattore rialzista che molti si aspetterebbero", "l'emivita non è importante", piuttosto il Consiglio della Federal Reserve senza precedenti. La politica monetaria del Gruppo e altri fattori macroeconomici che potrebbero aumentare i prezzi dei bitcoin nei prossimi anni.

Aggiornamento delle specifiche da parte della comunità degli sviluppatori

Il terzo problema è l'aggiornamento delle specifiche da parte della comunità degli sviluppatori. In Bitcoin, la comunità di sviluppo ha proposto modifiche nelle specifiche al fine di risolvere il "problema di scalabilità", che è uno dei problemi che affliggono la rete Bitcoin. Se il conflitto di interessi provoca la modifica delle opinioni in merito alla modifica delle specifiche e alla divisione della comunità, il funzionamento della valuta virtuale potrebbe diventare instabile, il che potrebbe essere motivo di preoccupazione per il mercato?

Movimenti per inasprire le normative in tutto il mondo

Il quarto problema è l'inasprimento delle normative in tutto il mondo. Per quanto riguarda i record precedenti, ci sono casi in cui i prezzi di Bitcoin (BTC) diminuiranno se ci sono misure per inasprire le normative sulle valute virtuali in Cina, Giappone, Stati Uniti e così via. I regolamenti sono indispensabili per prevenire la frode e il riciclaggio di denaro tramite valute virtuali e per creare un ambiente di mercato sano, che potrebbe causare un declino.