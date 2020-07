E’ morto all’età di 72 anni Franco Del Tufo, ex vice direttore dei controlli comunali al Casinò di Sanremo. Lascia la moglie Manuela e due figli, di cui uno commerciante e l’altro croupier nella casa da gioco, nonché segretario del sindacato autonomo Snalc.

Franco Del Tufo era in vacanza in camper di cui era grande appassionato, con la moglie e i 3 nipotini. Franco Del Tufo ha accusato un malore e la moglie, ex infermiera, ha cercato di rianimarlo con il massaggio cardiaco, senza riuscirvi.