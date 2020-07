Sanremo: futuro della scuola ‘Pascoli’, affidati i lavori per il recupero e l’adeguamento anti incendio

I lavori alla 'Pascoli' in corso Cavallotti

Prosegue l’intervento del Comune di Sanremo per il recupero dei primi due piani della scuola ‘Pascoli’ in corso Cavallotti. Lo stabile è stato al centro di vibranti polemiche durante i primi mesi del 2019 quando fu dichiarata inagibile con conseguente spostamento degli alunni nei moduli sistemati in corso Trento e Trieste al Sud Est. Poi, grazie allo studio dell’Università di Genova, è emersa la possibilità di recuperare i primi due piani.

Nei giorni scorsi gli uffici di Palazzo Bellevue hanno messo nero su bianco l’affidamento di un massiccio intervento del valore di 103 mila euro (103.265,47 per la precisione) che servirà da un lato per parte del recupero e dall’altro per l’adeguamento alle norme anti incendio. Erano sei le ditte candidate, ha avuto la meglio la ‘F.lli Cutellè’ con un ribasso del 38% sull’importo iniziale.

Grazie al recupero della ‘Pascoli’ il Comune avrà nuovamente a disposizione spazi pubblici da destinare a scuola in un primo momento, in attesa delle costruzione dei nuovi edifici che ospiteranno gli alunni della ‘Pascoli’. Sull’utilizzo futuro dello stabile sono molte le ipotesi al vaglio e verranno valutate una volta risolta la sistemazione dei ragazzi.