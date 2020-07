A ‘2 ciapetti con Federico’ lo sfogo delle imprese turistiche per le code in autostrada: “Siamo come un’isola, tra poco per raggiungerci servirà l’elicottero o il battello”

I problemi delle interminabili code in autostrada, sommati alle misure di sicurezza di contenimento del Covid-19, stanno causando gravi danni all’economia turistica del ponente ligure. Il territorio appare sempre più isolato, con disdette e mancati arrivi. Il problema è stato dibattuto anche in occasione dell’ultima puntata serale di ‘2 ciapetti con Federico’, che ha visto collegati alcuni imprenditori di attività connesse al turismo (alberghi, spiagge e locali pubblici), che hanno portato la loro testimonianza diretta.

“Sicuramente il danno è enorme – ha detto Christian Feliciotto dell’Hotel Nazionale di Sanremo - un danno di immagine che si ripercuote sui weekend a venire. E’ indubbio che chi ha vissuto direttamente questo problema sulle autostrade, oppure lo ha sentito da amici o visto in televisione, prima di venire da noi ci pensa due volte. In un anno come questo, con tutto quello che è accaduto per il Covid-19, non ci voleva. Inoltre abbiamo l’aeroporto di Nizza che lavora con un solo un terminal e ha pochi voli al giorno. Il ponente ligure è ora come un’isola e si fa fatica a lavorare in questa maniera. Ci sono clienti che ci dicono che verranno a trovarci quando la situazione si sarà sistemata”.

“Il problema dell’autostrada è enorme – ha aggiunto Gianmarco Bella Maccario del Pico de Gallo - Ci sono clienti che mi dicono che impiegano 7 o 8 ore per arrivare a Sanremo con percorsi alternativi pazzeschi. Tante volte, come accaduto lo scorso weekend, hanno anche rinunciato. Ormai siamo come un’isola dove tra un po’ si potrà accedere solo con l’elicottero o il battello. Non ci voleva, siamo completamente tagliati fuori. Per fortuna la maggior parte viene e a Sanremo non rinuncia perché la trovano sempre migliorata, però non esiste mettersi in viaggio e stare 7 ore in auto per fare qualche ora al mare”.

