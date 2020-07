Sanremo: stanotte avvistato cucciolo di tasso mentre si aggirava in zona San Giacomo

La scorsa notte un cucciolo di tasso è stato sorpreso a scorrazzare in via Senatore Ernesto Marsaglia, di fronte alla chiesa di San Giacomo. Il tasso è un mammifero carnivoro della famiglia Mustelidae ed è una specie protetta. Non è così insolito avvistarli sulle strade del nostro entroterra ma sorprende sempre quando la natura si rivela a noi.

La specie è nota anche col nome di tasso comune o tasso europeo, per evitare di ingenerare confusione con altre specie di tasso (come il tasso americano o il tasso del miele), in quanto questi animali abitano appunto gran parte d'Europa, oltre che alcune porzioni del Medio Oriente e dell'Asia centrale. Col suo metro di lunghezza e i quasi 15 kg di peso, questo animale rappresenta una delle specie di mustelidi di maggiori dimensioni. L'aspetto è quasi ursino, con corpo robusto e zampe corte e forti con grossi unghioni adatti a scavare: la caratteristica mascherina nera sulla faccia bianca rende il tasso inconfondibile.



Il tasso è un animale notturno che passa la giornata a dormire all'interno di una delle numerose tane che questi animali scavano nel proprio territorio, e che spesso vengono condivise con altri animali: se molestato, esso si rivela un avversario temibile e tenace. Curiosamente, è l'unico animale mammifero a possedere il doppio delle aorte.



Le foto sono state scattate dal nostro fotografo Tonino Bonomo.