Bando Rigenerazione Urbana: Vallecrosia il comune che ha percepito il finanziamento più ingente, ecco dove andranno i soldi ricevuti

La richiesta di Vallecrosia, è una delle 24 accolte in tutta la Liguria, 13 nella sola provincia di Imperia dove sono stati erogati in totale 186.959,41 euro, sui 420mila euro stanziati su scala regionale. Gli ambiti finanziati sono quelli di: carenza di dotazioni di servizi di urbanizzazione, edifici abbandonati, o caratterizzati da obsolescenza statica, tecnologica, energetica e funzionale, aree con fenomeni di marginalità economica, e sociale, aree con criticità ambientali.

"Nel nostro caso abbiamo individuato un ambito, la parte est della città, al confine con Bordighera. - spiega il primo cittadino di Vallecrosia - Questa progettualità vedrà la riqualificazione di importanti aree private e pubbliche. Nel mio interesse c'è la ricrescita e lo sviluppo della città quindi la riqualificazione del vecchio municipio per farlo diventare un museo, un'area culturale sia per i giovani che per gli anziani. Una rivisitazione anche della viabilità con una nuova piazza e il rifacimento di una via importante, via Don Bosco che deve diventare punto di qualità e intersezione tra la zona della via Romana e la zona centrale".