Con Elevation Club vacanze su misura nel territorio di Sanremo

“C’è un territorio dove l’ambiente naturale ha un carattere contrastato, in cui ad ogni angolo i colori ed i profumi sono diversi: a volte ricordano il mare, a volte le vette rocciose. La verticalità ne definisce i contorni, danzando su un sottile ed invisibile confine tra la dolcezza del Mediterraneo e l’asprezza delle Alpi Marittime”.

Nasce a Sanremo una nuova esperienza nell'ambito turistico, un nuovo progetto legato alle attività all'aria aperta, il Club di Prodotto “Elevation Club”.

Con questa iniziativa si potrà vivere una vacanza su misura in un territorio particolarmente "naturale", tra scenari di mare, collina e montagna.

Il turista potrà scegliere tra diverse attività outdoor in un'ottica di sostenibilità ambientale con una partecipazione attiva e diretta nella valorizzazione delle buone maniere di convivenza.

I soci dell'Elevation Club sono imprese selezionate in questi ambiti, quindi strutture turistiche ricettive, attività commerciali, imprese di servizi turistici, guide specializzate, pronte ad ospitare e servire clienti appassionati di sport o amanti della natura.

Ogni attività aderente dovrà garantire servizi specializzati e personalizzati, fornire relax, comodità, unicità e sostenibilità, valori che devono essere determinanti per questa nuova esperienza, capaci di garantire la massima assistenza e tranquillità agli ospiti.

Sono in programma accurati pacchetti vacanza specializzati con servizi completi, attività di escursioni tematiche con operatori specializzati .

Dalla ciclabile a mare si potranno raggiungere in bike i vigneti di vermentino e pigato, posti sulle terrazze vista mare del Poggio e di Bussana, con degustazione dei prodotti DE.CO. della gastronomia ligure. Non puo' mancare una visita al campo Golf degli Ulivi, dove maestri professionisti ci aspettano per impartire la prima lezione sul green.

Il mare poi ci riserva nuove esperienze su barche a vela, fino a tirare le reti di notte con i pescatori, per poi assaggiare alla banchina del Porto Vecchio il pesce appena pescato.

Un tuffo in mare e poi alla scoperta del Santuario dei Cetacei, uno spettacolo che si può ammirare tutto l'anno.

I bambini si scateneranno sul pump trak con istruttori di bike, mente le mamme si rilasseranno con lo yoga in spiaggia.

Il progetto Elevation Club by Confesercenti è work in progress e presto si arricchirà di nuove sorprese per offrire una vacanza al sicuro e all'aria aperta nella città della musica e del divertimento Questa nuova esperienza è stata resa possibile grazie ai fondi stanziati dal tavolo del turismo della città di Sanremo, su impluso e sostegno dell'assessore al Turismo, avvocato Alessandro Sindoni, in collaborazione con la Regione Liguria, ed in particolare con l'assessore al turismo Gianni Berrino. Il progetto prenderà anche parte all'iniziativa “Experience Liguria”, una vetrina internazionale di grande prestigio e di alto valore turistico curata dalla Agenzia Regionale “In Liguria”.