Riapre la Cattedra di Patafisica presso Accademia della Pigna di Sanremo: al via il secondo anno di "scienza delle scienze"

La prima lezione sabato 24 Gennaio 2026, con orari dalle ore 16:00 alle 18:30 si terrà presso l’aula magna di Accademia della Pigna, in piazza Capitolo, 1 a Sanremo



Il primo appuntamento, a cura di Domenico Graglia, titolare della cattedra e ‘patafisico pluri-diplomato, attivo ricercatore in “Scienza delle Scienze” tratterà proprio del “Cos’è La Patafisica”, concentrandosi sulla figura di Alfred Jarry e sugli (straordinari) incontri che egli fece, formandosi e contemporaneamente ispirando alcuni dei più significativi intellettuali presenti e operanti nella Parigi dei primi anni del ‘900.



Prevista una forte presenza “patafisica” con la partecipazione di diversi docenti dell’anno accademico, in arrivo da diverse città italiane, a testimonianza del valore culturale dell’iniziativa.

Quest’anno il programma della Cattedra prevede una forte componente “laboratoriale” e Graglia inviterà i partecipanti ad essere protagonisti di “Sanremo Patafisica” una “ricerca artistica collettiva” (una Cartolina da disegnare e spedire, con suggestioni a carattere patafisico e che celebrano il rapporto profondo fra La Scienza e la Città di Sanremo) che a oggi raccoglie centinaia di testimonianze sull’ottimo stato di salute della Patafisica.

Il programma prevede oltre 11 incontri, 2 location in Sanremo e appuntamenti a Milano e Torino (Val della Torre)

Programma:

Gennaio

Sabato 24 ore 16:00/ 18:30 presso Accademia della Pigna Piazza del Capitolo 1 Sanremo (IM)

Domenico Graglia - Breve introduzione la ‘Patafisica. Alfred Jarry e l'arte (negli) incontri. Le Città Patafisiche: quando La Scienza delle scienze necessita di essere scoperta attraverso espedienti adeguati. Esercitazioni pratiche su auto-suggestioni… Sanremo è Patafisica!



Febbraio

Sabato 7 ore 16:00/ 18:30 presso Accademia della Pigna Piazza del Capitolo 1 Sanremo (IM)

Fabio Barricalla - Le farfalle di carta: composizioni e ri-composizioni poetiche a partire da materiali esistenti nell’opera poetica di Farfa. Laboratorio ed esercitazioni pratiche



Marzo

Sabato 7 ore 16:00/ 18:30 presso Studio di Architettura A. Pulinetti Strada Canessa, 4 Sanremo (IM)

Alberto Pulinetti - Percorsi minimi alla deriva in Sanremo: dopo un percorso a piedi nel centro storico di Sanremo, verrà organizzata una presentazione (immagini, video, audio, …) dello stesso, con interpretazione personale, successivamente integrata da una seconda rivisitazione del percorso.



Sabato 14 ore 16:00/ 18:30 presso Accademia della Pigna Piazza del Capitolo 1 Sanremo (IM)

Marco Maiocchi - Esercizi di stile: a partire da un brevissimo filmato pubblicitario a sfondo umoristico, i partecipanti dovranno scegliere una tecnica (disegno, pittura, scultura, enigmistica, collage, origami, graffiti…) e uno stile (preistorico, infantile, dada, impressionista, pop, …) per restituirne un’interpretazione personale.



Sabato 21 ore 16:00/ 18:30 presso Accademia della Pigna Piazza del Capitolo 1 Sanremo (IM)

Freddy Colt - Instrumenta Pataphysicae - Strumenti musicali ibridi, bizzarri, futuribili: cenni a: la Mandolyra, la Chitarrarpa e il Violino-Tromba; inoltre si darà cenno di strumenti bizzarri, rudimentali, e di strumenti progettati e mai realizzati. Piccolo laboratorio per la costruzione di strumenti musicali in estemporanea.



Aprile

Sabato 11 ore 16:00/ 18:30 presso Studio Opdipo, Via G. Previati, 33 Milano

Aldo Spinelli - Letteratura potenziale: guida alla realizzazione di componimenti poetici e letterari “a restrizione: acrostici, tautogrammi, haiku, ecc



Sabato 18 ore 16:00/ 17:59 presso Chez Pataphysique, Piazza Municipio, 11 Val della Torre (TO)

Domenico Graglia - Cos’è la Patafisica? Interviste e dialoghi con Ospiti Speciali.

Dalle ore 18:00 si brinda per il Finissage della mostra “Laval est Pataphysique” con performance artistiche.



Sabato 25 ore 16:00/ 17:59 presso Chez Pataphysique, Piazza Municipio, 11 Val della Torre (TO)

Domenico Graglia - Cos’è la Patafisica? Interviste e dialoghi con Ospiti Speciali.

Dalle ore 18:00 Vernissage! Si inaugura la mostra “Accademia della Pigna” con performance artistiche.





Maggio

Sabato 9 ore 16:00/ 18:30 presso Studio Opdipo, Via G. Previati, 33 Milano

Giovanni Ricciardi - Disegno creativo: diversi esperimenti da “crea i puntini e uniscili”, a “il dettato grafico”, a “il disegno aumentato” a “sculture di carta” e altro ancora.



Sabato 23 ore 16:00/ 18:30 presso Studio di Architettura A. Pulinetti Strada Canessa, 4 Sanremo (IM)

Luisa Repola - Musica potenziale: realizzazione di esecuzioni musicali con strumenti anomali e con restrizioni. Adatto anche a chi non è competente di musica.



Sabato 30 ore 16:00/ 18:30 presso Studio di Architettura A. Pulinetti Strada Canessa, 4 Sanremo (IM)

Alberto Pulinetti - Progetto di un oggetto che serve anche alle giraffe: discussione sui principi di design e progettazione collettiva di un oggetto, con la presenza di una “giraffa” amica.





Giugno

Venerdì 26 – Sabato 27 – Domenica 28

Lezioni, laboratori, esposizioni e performance in occasione del Simposio di ‘Patafisica, con ospiti da tutta Italia (e non solo) per 3 giorni di festa conclusiva del secondo anno di attività della Cattedra di ‘Patafisica di Accademia della Pigna

È prevista la pubblicazione a stampa di tutti gli elaborati dei partecipanti in una raccolta finale di testimonianza delle attività scolte

Per qualsiasi informazione supplementare è possibile scrivere a: fondazionepata@officinebrand.it oppure è possibile presentarsi 15 minuti prima delle lezioni per poterVi partecipare.

Nota. Il programma è suscettibile di cambiamenti: gli iscritti saranno tempestivamente avvisati di ogni variazione.

Informazioni Supplementari:

Nei primi giorni di giugno 2025 si è concluso il Primo Corso di Sapere Patafisico organizzato dalla Cattedra di Patafisica dell’Accademia della Pigna di Sanremo, in collaborazione con Fondazione Pata.

Dopo le 10 lezioni ufficiali tenute con alto gradimento da parte della cattedra di patafisica (D. Graglia, F. Barricalla, F. Colt, G. Coppola, M. Maiocchi, A. Pulinetti, A. Spinelli), il corso si è concluso con un turbinio di colorate e raffinatissime manifestazioni che hanno visto letture, concerti e rappresentazioni teatrali, in un’atmosfera di grande convivialità.



Si è assistito a concerti per theremin e pianoforte, concerti per intonarumori, reinterpretazioni teatrali di Ubu Re, presentazioni di sapere patafisico, di arte, di letteratura e tanto altro ancora, con ospiti nazionali e internazionali.

Non sono mancate rilevanti libagioni e festeggiamenti culinari.

Tutte le lezioni e gli elaborati degli allievi, nonché i ricchi eventi di chiusura, sono stati raccolti e pubblicati a stampa in un elegante volume della collana di pubblicazioni di Fondazione Pata, sempre con il contributo dell’Accademia della Pigna, che è stato distribuito a tutti gli allievi al pubblico intervenuto nella presentazione del Secondo Anno di Sapere Patafisico della Cattedra di Patafisica dell’Accademia della Pigna, tenutasi all’inizio di novembre 2025 a Sanremo.