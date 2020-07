Sanremo: Luca Lombardi chiede un intervento per il campo di baseball “Una spesa esigua ma molto importante per i ragazzi”

Ieri sera, in chiusura di consiglio comunale, il capogruppo di Fratelli d’Italia Luca Lombardi ha portato all’attenzione dell’assise alcuni problemi presenti nel campo di baseball di Sanremo. Il suo intervento è giunto a margine della pratica in cui è stato approvato un debito fuori bilancio per alcuni interventi di somma urgenza effettuati negli impianti sportivi dopo i danni causati dal vento (in particolare per lavori sui pannelli solari utilizzati per gli scaldabagni).

“Domenica scorsa mi trovavo a Pian di Poma per assistere ad una partita di baseball under 13 tra la squadra di Sanremo ed una formazione di Genova, che ha visto tra l’altro vincere i nostri per 7 a 5 – ha detto Lombardi – In questa occasione ho avuto modo di vedere di persona lo stato in cui sono ridotte le piccole tribune a sud del campo e le problematiche della terra rossa sulle basi di lancio. Ho quindi chiesto un impegno all’Amministrazione Comunale affinché si provveda con un necessario intervento. Si tratterebbe di una spesa esigua ma importante, perché intorno al baseball e al softball gravitano molti ragazzi, che è meglio vederli in un campo sportivo che per strada”.