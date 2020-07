Interrogazione in Consiglio regionale per la carenza di ambulatori, è stata presentata da Giovanni Barbagallo

Giovanni Barbagallo, Consigliere regionale del Partito Democratico, ha presentato un’interrogazione in cui ha chiesto alla giunta di porre rimedio alla carenza territoriale riferita agli ambulatori distrettuali di odontoiatria della Provincia di Imperia.

Il consigliere ha rilevato che da mesi nel distretto di Ventimiglia è stato chiuso l’unico ambulatorio pubblico di odontoiatria e che l’Asl 1 ha nel frattempo chiuso anche l’ambulatorio di Sanremo, lasciando conseguentemente aperto solo il servizio di odontoiatria del distretto di Imperia con tutte le ripercussioni negative, tempistiche e logistiche, per i cittadini del territorio sanremese e intemelio.

L’assessore alla sanità Sonia Viale ha spiegato che, per quanto riguarda l’ambulatorio odontoiatrico di Ventimiglia, si è in attesa dell’espletamento degli interventi di messa in sicurezza e l’attività dovrebbe riprendere in questi giorni. A Sanremo, a causa della necessità di ripetuti ricambi d’aria nei locali in questa fase di emergenza sanitaria, si stanno valutando soluzioni alternative Sanremo. A Imperia, infine, ci sono due ambulatori regolarmente funzionanti.