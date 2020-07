Arrivo della Milano-Sanremo l'8 agosto: il Comune cancella il mercato del sabato e sospende l'allargamento dei dehors in corso Mombello

La Milano-Sanremo spostata eccezionalmente a sabato 8 agosto rivoluziona la prima settimana di agosto nella Città dei Fiori. Questo pomeriggio a Palazzo Bellevue era in programma la riunione tra amministrazione e RCS per pianificare dal punto di vista logistico l'arrivo della Classicissima, quest'anno eccezionalmente in piena estate. L'emergenza Covid-19 ha infatti imposto lo slittamento e, dopo settimane di trattative, si è arrivati alla data dell'8 agosto.

L'arrivo dei mezzi Rai e del 'carrozzone' degli organizzatori imporranno una vera e propria rivoluzione nel cuore della città. Alla presenza degli assessori Alessandro Sindoni, Mauro Menozzi e Massimo Donzella le parti hanno deciso la cancellazione del mercato del sabato che quel giorno non ci sarà. Inizialmente si pensava a una chiusura anticipata di due ore, ipotesi poi scartata a favore del totale annullamento.

L'altra grande novità riguarda la sospensione della delibera 'Spazio Aperto' per i locali di corso Mombello. Bar e ristoranti non potranno estendere i loro dehors per lasciare spazio ai mezzi della Rai che quest'anno, per via delle norme di distanziamento, dovranno occupare sia la parte superiore che quella inferiore di corso Mombello oltre ad avere la disponibilità anche di parte di via Nino Bixio. Il tutto sarà in vigore da quando inizierà la sistemazione dei mezzi e fino a quando tutto non sarà smontato. In poche parole: tutto il weekend.

Una vera rivoluzione per il centro matuziano che si appresta a ospitare l'arrivo della Milano-Sanremo non solo in una data differente rispetto alla fine di marzo, ma in piena alta stagione. Senza provvedimenti adeguati e senza un preciso lavoro di pianificazione si rischiano seri disagi.