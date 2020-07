"Buongiorno Direttore,

Giustamente Via Vesco non è via Matteotti. Come vede dalle foto allegato i marciapiedi di via Vesco in che degrado sono. Erba a destra e manca. Scarsa pulizia e disinfestazione. Ma è mai possibile che le persone che lavorano in comune e sono predisposte alla pulizia urbana non scendono dal piedistallo e si fanno un giro nei quartieri. Eppure noi l'Imu e la Tasi la paghiamo come gli abitanti di via Matteotti. Saluti. Enzo D'Agostino".