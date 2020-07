Ventimiglia: ritardi sui treni e problemi per i frontalieri, la denuncia di alcuni lettori

Corrado, Paola, Elena, Ciro e Giorgio ci scrivono per denunciare la problematica relativa ai ritardi accumulati dai frontalieri pendolari per via dei controlli per l'immigrazione a bordo dei treni.

"Siamo alcuni frontalieri/e pendolari del treno che lavorano nella stessa azienda e abbiamo il piacere di dirle che siamo perfettamente d’accordo con quanto scritto e denunciato da un frontaliere. Anche noi siamo molto arrabbiati/e per questa situazione e per la quale non si vede una fine anzi solo peggioramenti. Vogliamo approfittare di questo messaggio per esortare tutti frontalieri che subiscono questo disagio e li vediamo lamentarsi sul treno ogni mattina... a fare sentire forte e chiara anche la loro voce".