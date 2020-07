Sanremo: anche i clienti del Casinò lamentano i problemi sulle autostrade, ma l'ultimo weekend ha fatto segnare incassi in linea ai precedenti

Non si sono registrate grosse differenze, al Casinò di Sanremo nell’ultimo weekend, nonostante diversi clienti della casa da gioco matuziana si siano lamentati dei problemi autostradali, segnalati a più riprese negli ultimi giorni dagli operatori commerciali e da quelli turistici della nostra provincia.

Il Casinò, sia sulle presenze nelle sale che per quanto riguarda gli incassi, non ha visto grosse differenze rispetto ai due precedenti weekend e, anzi, sabato sera si sono registrate alcune code all’ingresso delle slot machine, per evitare situazioni di assembramento all’interno.

Da evidenziare come, nel fine settimana appena terminato, praticamente tutti i dipendenti della casa da gioco matuziana abbiano prestato servizio. Un segnale importante di vera ripresa per il lavoro dopo il lock down, per quella che è l’azienda più importante della città dei fiori.

Sul piano degli incassi anche l’ultimo weekend ha confermato l’interesse dei turisti per il gioco nelle sale che, soprattutto venerdì e sabato hanno fatto registrare una buona affluenza di clienti. Per la casa da gioco matuziana, purtroppo, rimarrà nel corso di quest’anno il ‘buco’ degli incassi dettati dal periodo Covid, che non potrà certo essere recuperato.