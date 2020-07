Seborga: l’agriturismo Monaci Templari nella top10 nazionale del blog ‘Destinazione Avventura’

Importante riconoscimento per l’agriturismo Monaci Templari di Seborga, un punto di riferimento per gli amanti della natura e non solo. Il blog ‘Destinazione Avventura’ lo ha inserito nella 'Top 10' nazionale delle fattorie didattiche e agriturismi con animali.

“C’è un’aura magica intorno a questo casolare di campagna - si legge su ‘Destinazione Avventura’ - sarà perché i monaci benedettini nella grotta adiacente vi celebravano i battesimi templari Grazie alla passione di Emanuela, Flavio e della piccola Nicole, oggi questo casolare è diventato un agriturismo che vanta numerosi premi, come l’Oscar Green 2014 e i “Cinque Soli”. Ci troviamo davanti a un vero e proprio inno all’ospitalità, mutuato dall’accoglienza che i monaci benedettini riservavano ai viandanti”.

Conclude così la descrizione sul blog: “La fattoria didattica adatta ad adulti e bambini, ti darà l’occasione di conoscere da vicino i numerosi animali ospitati e riscoprire una serie di colture dimenticate, come i pomodori neri di Seborga. La struttura organizza inoltre degustazioni di olio, marmellate e confetture rigorosamente bio”.

Il rinnovato agriturismo Monaci Templari prosegue nella propria attività dedicata alle famiglie, ai più piccoli e anche all’inclusione con attività per tutti. Anche se è immerso nella natura, ai Monaci Templari non manca un pizzico di tecnologia con il sistema che permetterà agli ospiti di ‘parlare’ direttamente con gli animali.