Caos sulle autostrade: il Governatore Toti ha scritto a Ministero e Autostrade "Un tavolo di confronto entro 7 giorni"

Il Presidente della Regione, Giovanni Toti, ha scritto al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ed all'Amministratore Delegato di Autostrade per l'Italia, Ing. Roberto Tornasi, chiedendo un tavolo per la quantificazione bonaria dei danni da disservizio sulle autostrade liguri.

“Ad oggi – scrive nella lettera il Governatore - non risulta essere stato adempiuto quanto sopra, benché sia ormai decorso il termine di tre giorni assegnato con l’ordinanza emessa. In particolare mi risulta che Autostrade per l'Italia, il 30 giugno scorso abbia inviato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, una richiesta in merito alla possibilità di delineare un diverso quadro di regole tale da consentire lo sviluppo di un programma dei lavori, secondo le modalità richieste con l’Ordinanza, senza tuttavia ricevere riscontro. Ferme restando le responsabilità penali derivanti dall'inosservanza della citata Ordinanza nonché dall'interruzione di pubblico servizio conseguente all'attuale inagibilità della rete autostradale (per l'accertamento delle quali ci si riserva di trasmettere gli atti alla competente Procura della Repubblica), facciamo presente che i lavori di manutenzione e monitoraggio condotti dalla concessionaria Autostrade per l'Italia Spa nelle ultime settimane, su indicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, hanno cagionato e stanno tuttora cagionando enormi danni al territorio ligure e alle relative attività economiche, impedendo o dissuadendo fortemente (nel pieno della stagione balneare e dopo mesi di chiusure obbligate) la mobilità turistica infra ed extraregionale e paralizzando di fatto l'operatività dei porti liguri, con conseguenti gravi ricadute anche sui bilanci regionali. Inoltre, le reiterate chiusure, totali o parziali, della rete autostradale stanno incidendo negativamente sull'esercizio delle funzioni pubbliche della Regione Liguria e degli enti regionali, richiedendo l'attivazione di servizi e l'erogazione di prestazioni aggiuntive al fine di compensare, per quanto possibile, i disagi derivanti dal grave disservizio, con oneri integralmente a carico della Regione e degli enti locali. L'attuale situazione di disagi sta provocando un ingente danno all'immagine della Regione Liguria, già fortemente compromessa dal crollo del Ponte Morandi, vanificando gli sforzi (anche finanziari) compiuti in questi anni per promuovere l'immagine della Liguria in Italia e all'estero”.

Il Governatore ha chiesto Ministero e alle Autostrade di aprire un tavolo, entro e non oltre una settimana, per arrivare ad una definizione bonaria dei gravi danni, sia emergente che di minori entrate, oltreché del gravissimo danno d'immagine cagionato al territorio ligure, nonché per valutare l'adozione di misure compensative per la cittadinanza e per gli operatori economici liguri, compresa l'esenzione totale dei pedaggi lungo tutte le tratte autostradali della Liguria.

Toti ha anche scritto al Procuratore della Repubblica di Genova e evidenziando i problemi dei lavori di manutenzione e monitoraggio delle gallerie della rete autostradale ligure condotti nelle ultime settimane dalla concessionaria Autostrade per l'Italia su indicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

“Le modalità di programmazione ed effettuazione dei lavori – scrive il Governatore poste in essere nelle ultime settimane sembrano improntate principalmente alla tutela di una accezione ‘strutturale’ di sicurezza, legata cioè esclusivamente alla stabilità dell'infrastruttura, senza considerare che la sicurezza deve essere anche considerata nella sua accezione ‘funzionale’. Per questo ho assunto un'Ordinanza volta a chiedere al Concedente e al Concessionario di predisporre immediatamente un piano di manutenzione dell'infrastruttura autostradale ligure per la parte in concessione ad ASPI che contemperi le primarie esigenze di sicurezza della circolazione con il diritto fondamentale alla mobilità, nonché al godimento di altri diritti di rilievo costituzionale, tra cui quello primario della salute”.