Bordighera: due concessioni demaniali sul lungomare per affittare bici e risciò per il 2020 e e 2021

Mentre sul lungomare Argentina a Bordighera è in corso una serie di attività mirate al decoro di uno dei luoghi più amati dai cittadini e dai turisti, ora l’Amministrazione comunale della città delle palme emana un bando per rilasciare due concessioni demaniali temporanee, per l’attività di noleggio di biciclette e risciò.

Le concessioni, entrambe da 25 metri quadri per poter sistemare le strutture che potranno ospitare i mezzi, sono previste: una sul lungomare tra gli stabilimenti Kursaal e Maoma e l’altra sulla nuova passeggiata, vicino al chiosco al confine con Vallecrosia.

La concessione sarà per due stagioni, l’attuale e la prossima. Gli obblighi dei concessionari riguardano gli orari del servizio minimo, tra le 10 e le 13 e tra le 15 e le 19. Le domande dovranno essere presentate entro le 13 del prossimo 13 luglio e l’aggiudicazione è fissata per le 10 del giorno successivo, ovviamente in Comune.