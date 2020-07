Caos autostrade: Antonio Bissolotti (Liguria Popolare) "Rete bloccata, situazione insostenibile"

"La situazione delle nostre autostrade sta raggiungendo un livello insostenibile. Siamo arrivati ad un punto veramente basso per la nostra regione. La rete autostradale è completamente bloccata, causa la chiusura di 14 tratte sulla rete ligure".

Questo l'amaro commento del vice presidente di Liguria Popolare Antonio Bissolotti in merito all'ormai nota problematica che sta interessando la tratta autostradale ligure. "Il Ministero delle infrastrutture e Autostrade, a quanto pare – continua Bissolotti - non si rendono conto dell’enorme danno, sia d’immagine che economico, sta causando questa paralisi: si sta impedendo a migliaia di liguri e di turisti di visitare la nostra bellissima regione, obbligandoli ad ore ed ore di coda. Così facendo non aiutiamo la regione e le attività liguri, fortemente colpita dal Covid-19".

"Servono risposte celeri dal governo – conclude Bissolotti - risposte in grado di sbloccare la situazione divenuta insostenibile!"