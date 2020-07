10 canzoni per l'estate 2020

L’estate è arrivata e, anche se è difficile immaginare come sarà, questa volta l’unica certezza è la musica!

Fabio Rovazzi, ha dichiarato: “Siamo in una fase di stallo, c’è desiderio di festeggiare ma non c’è la festa. Spero che escano canzoni consone al momento". Infatti lui come altri big, hanno scelto di non realizzare il solito tormentone estivo. Un pensiero di tutto rispetto quello di Rovazzi, ma sono molte le canzoni che hanno comunque visto la luce in questo 2020 ed a loro spetta il difficile compito di riuscire a farci divertire anche durante questa estate!

Ecco la playlist con le 10 canzoni estive consigliate per questa estate 2020!

Mediterranea (di Irama)

È tra le più ascoltate del momento. Irama ha esordito al Festival di Sanremo nel 2016 con “Cosa Resterà” e l’abbiamo visto anche vincere “Amici”.

Una volta ascoltata la sua canzone, non potrete più togliervela dalla testa.

“Mediterranea”, infatti, ha toccato il primo posto in classifica per 3 settimane di fila.

Karaoke (di Boomdabash a Alessandra Amoroso)

Dopo Mambo Salentino del 2019 ecco un’altra possibile hit di questa estate 2020.

Un concentrato di energia e spensieratezza che ha conquistato i primi posti in classifica già nei primi giorni di uscita.

Good Times (di Ghali)

Il nuovo brano di Ghali, ascoltato per la prima volta a Sanremo 2020, presenta sonorità più pop con influenze dance e funk rispetto alle precedenti canzoni ed è un ottimo brano da ascoltare in spiaggia.

Autostop (di Shade)

Dopo il suo brano “La hit dell’estate”, che nel 2019 è stato certificato come disco d’oro diventando uno dei tormentoni più ascoltati della scorsa estate, quest’anno lancia il suo nuovo brano estivo “Autostop”. Non c’è che dire, questo giovane rapper torinese ha talento da vendere, ed anche il suo nuovo singolo promette di colorare le nostre vacanze con divertimento e ritmo.

2020 Scialla Scialla (di Mark Omage & La Novara)

E’ una canzone divertente, ironica e dedicata al momento attuale. Questi due ragazzi che stanno spopolando sul web e su alcune radio, hanno creato una canzone portafortuna ed un video durante il lock-down. Forse è un brano meno conosciuto, ma è comunque un buon candidato per entrare nella playlist dei tormentoni di questa estate 2020.

Guaranà (di Elodie)

Un altro ottimo brano candidato per entrare nella playlist dei migliori tormentoni estivi 2020.

Anche lei l’abbiamo ascoltata a Sanremo 2020 con il suo brano “Andromeda”.

Ora con il suo brano estivo “Guaranà”, non ha nulla a che invidiare con le grandi hit internazionali, e si guadagna la sua posizione nella playlist musicale delle vacanze 2020.

La Isla (di Elettra Lamborghini e Giusy Ferreri)

Tra le ultime uscite di questa settimana c’è sicuramente il brano più atteso realizzato in duetto tra Elettra Lamborghini e Giusy Ferreri.

La mia hit (di J-Ax e Max Pezzali)

Non potevano mancare loro! J-Ax e Max Pezzali che insieme hanno realizzato un brano davvero orecchiabile e divertente! Un ottimo candidato anche lui per entrare nelle nostre playlist estive. Insieme sono davvero inarrestabili.

Non mi basta più (Baby K & Chiara Ferragni)

Si, avete capito bene! Un duetto tra Baby K e Chiara Ferragni, la più popolare delle influencer diventa “special guest” del nuovo singolo di Baby K! Dopo aver spopolato con il brano estivo “La Playa” nel 2019, quest’anno lancia “Non mi basta più”!

Musica e il resto scompare (di Elettra Lamborghini)

L’abbiamo ascoltata a Sanremo e già prometteva di essere un’ottima candidata per entrare nella nostra colonna sonora estiva, ed infatti cosi è stato. Con “La Isla” diventano quindi 2 le hit estive di Elettra Lamborghini che faranno parte della nostra colonna sonora estiva.

È vero, magari non potremo ancora tornare a ballare fino al mattino nelle discoteche affollate, ma nessuno può impedirci di ascoltare la nostra musica preferita mentre siamo sdraiati al sole o sorseggiamo un drink sul lungo mare.

Le canzoni estive arrivano sempre puntuali in nostro soccorso per riportare un po’ di leggerezza, fare da colonna sonora dei nostri momenti più belli, e non c’è n’è mai stato tanto bisogno come quest’anno!

Ora che avete la vostra playlist “ Canzoni estate 2020 ” avete l’imbarazzo della scelta.

Anzi, perché scegliere?

Inserite tutti questi brani tra le vostre canzoni preferite per rallegrare le vostre vacanze 2020!

Fateci sapere quale tra questi brani è il vostro preferito!