Liguria: sanità, l'assessore Sonia Viale "Ieri oltre 30mila chiamate ricevute dal CUP"

“Le persone ricoverate in Liguria per Covid scendono sotto le 50 unità. Si tratta di un’ottima notizia, che conferma il calo costante del contagio nella nostra regione. I piccoli cluster esistenti sono tutti isolati e per lo più a carattere familiare. La situazione è ampiamente sotto controllo”.



L'ha spiegato il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti durante il consueto punto giornaliero sull'andamento del coronavirus.

“Per quanto riguarda i numeri del Cup, che ha ripreso in pieno la sua attività – prosegue l’assessore alla Sanità Sonia Viale - alle 15.30 di oggi aveva accettato 22.243 chiamate, con 3099 prenotazioni effettuate tramite il call center. Il totale delle prenotazioni di oggi, sempre alle 15.30, era di 6092 contando anche quelle effettuate tramite i medici di famiglia e le farmacie. I numeri di ieri parlano di 33.919 chiamate accettate e 8139 prenotazioni totali, di cui 3788 tramite call center".



"Devo ringraziare per la pazienza i cittadini che devono attendere, ma ci sono anche feedback positivi: teniamo presente che le agende sono state riaperte, laddove le aziende abbiano smaltito le visite programmate e sospese durante l’emergenza Covid”.



"Oggi si è parlato molto ovviamente del tema dei collegamenti e delle autostrade - aggiunge l’assessore Viale - un tema che senza dubbio ha una ricaduta sui servizi sanitari: per questo, tramite Alisa, ho chiesto al 118 di redigere un focus sul sistema di soccorso, sulle eventuali criticità nei trasporti e nelle operazioni di soccorso".



"Sono pronta a presentare questo report al Mit e ad Autostrade: le nostre ambulanze devono essere in grado di muovermi e arrivare a destinazione, ne va della vita delle persone” - conclude l'assessore regionale alla sanità.