Il Consiglio regionale sul territorio, Piana: “La Regione è pronta a sostenere il percorso virtuoso di crescita e sviluppo delle amministrazioni locali”

Questa mattina il presidente dell’Assemblea Legislativa Alessandro Piana ha incontrato il sindaco di Ospedaletti, Daniele Cimiotti. Il presidente, che già nei mesi scorsi aveva condiviso la necessità di alcuni progetti di riqualificazione previsti dall’amministrazione comunale, ha accolto l’invito del primo cittadino e nel corso di una riunione tecnica che si è svolta nel Comune di Ospedaletti, alla presenza dell’assessore all’urbanistica Marco Scajola, Cimiotti ha illustrato nel dettaglio gli interventi ritenuti vitali per la valorizzazione della cittadina, fra i quali il Progetto di rigenerazione urbana, il completamento della pista ciclabile e la realizzazione dei parcheggi.

«Superata l’emergenza sanitaria, che ha necessariamente bloccato una serie di interventi, è quanto mai necessario – dichiara il presidente Piana - che anche le istituzioni regionali agevolino la ripartenza avviando le procedure tecnico-finanziarie per permettere il completamento o la realizzazione di interventi che contribuiranno alla riqualificazione della Liguria e del ponente in particolare. La riunione di questa mattina, durante la quale la Regione ha convenuto sulla necessità di finanziare interventi dal forte impatto turistico e infrastrutturale, è stato un nuovo passo in questa direzione. Ancora una volta - conclude Piana - gli amministratori locali hanno dimostrato vitalità, spirito di iniziativa e amore per il proprio territorio e la Regione è pronta a favorire e sostenere questo percorso virtuoso di crescita e sviluppo».