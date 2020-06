Perinaldo: dimissioni dell'Assessore Mauro Agosta, il Sindaco "Andiamo avanti, ma i fatti restano e le parole se ne vanno"

“Preferisco non commentare perché i fatti restano e le parole se ne vanno. Lui può fare come vuole e non ho nessun rancore nei suoi confronti, nonostante quello che ha detto nei miei confronti”.

Lo ha detto Francesco Guglielmi, Sindaco di Perinaldo, interpellato dopo le dimissioni dell’Assessore Mauro Agosta che, ieri in Consiglio ha lasciato l’Amministrazione andando a sedersi sui banchi dell’opposizione. Non poche le parole di Agosta nei confronti del Sindaco che risponde con diplomazia: “Dopo 28 anni da Sindaco mi sento dire certe cose che mi lasciano perplesso, ma l’esperienza mi fa andare avanti”.

Sul piano Amministrativo cosa cambia? “Praticamente nulla perché con Agosta in opposizione – ha rtisposto Guglielmi – andiamo avanti fino a settembre quando andremo ad elezioni. Io non mi ricandiderò più mentre, per quanto riguarda le deleghe di Agosta attendo le disposizioni del segretario. Al momento siamo io ed un Assessore e si potrebbe deliberare normalmente. In caso non si potesse, andremo a nominare un Assessore dal primo dei non eletti o esterno”.