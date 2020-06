Imperia, pipì e deiezioni canine, un lettore è perplesso sulla ricetta di Scajola: "Ha ragione in toto, ma..."

"Buonasera. Leggendo quanto dichiarato dal Sindaco Scajola mi sorge spontanea una riflessione. Il Sindaco, pur avendo ragione su tutta la linea, dovrebbe mostrare maggior elasticità per quanto riguarda la bottiglietta d’acqua al seguito. Non è facile e certamente poco pratico, inoltre la presenza di fontanelle dove eventualmente rifornirsi d’acqua è scarsa, e tutto si complica ulteriormente. È certamente incivile e da maleducati permettere al cane di orinare in prossimità dei negozi, ai lati delle panchine dove le persone siedono per rilassarsi, oppure nei punti di maggior transito. Ma obbligarci ad avere al seguito anche una bottiglia d’acqua mi sembra eccessivo. Non è mia intenzione pagare multe, quindi mi adeguerò, ma chiedo elasticità soprattutto per i proprietari anziani. Ad ogni buon conto allego un link che chiarisce alcuni punti a sfavore della bottiglia d’acqua al seguito.

Fabio Ferrero".