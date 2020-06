Ospedaletti: il Comune non fa rispettare le regole anti Covid-19, assembramenti ieri ad 'Aspettando San Giovanni'

Polemica ad Ospedaletti per gli assembramenti di ieri sera, in occasione della festa ‘Aspettando San Giovanni’, il classico appuntamento sulla spiaggia che ogni anno viene organizzato nella città delle rose.

I divieti imposti dal Comune, di non accendere falò e mantenere le distanze di sicurezza, non sono stati presi in considerazione da molti e, dopo un inizio di festa piuttosto tranquillo, alla fine gli assembramenti sono stati più che eloquenti.

Il controllo doveva essere curato dal Comune che è però venuto meno e sono stati in molti a notare che erano davvero poche le mascherine tra i presenti. Ora ovviamente si attendono eventuali decisioni sulle manifestazioni future, come ad esempio la ‘Sagra del Pignurin’ anche se dopo quella di ieri potrebbero arrivare degli stop da parte delle forze dell’ordine.