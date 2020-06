La ditta Edilcostruzioni interviene in relazione alle foto di Capo Nero:

“I copertoni rinvenuti sono stati impiegati dalla nostra ditta, affidataria dei lavori di sistemazione delle scogliere a Marina di Capo Nero per preservare il manto stradale in asfalto della rampa di accesso al litorale dalla marcatura dei cingoli in ferro dell'escavatore idraulico. A fine lavori gli stessi verranno regolarmente rimossi”.