Laboratori per bambini con Tata Noemi: il barattolo della calma

Siete al supermercato, una spesa veloce e vi trovate in coda alla cassa. Dopo qualche minuto di attesa, il vostro bimbo si annoia: vorrebbe scendere dal carrello, correre nei reparti, prendere tutti quei cioccolatini gustosi messi lì, in bella vista, proprio vicino a lui. Ed ecco che arriva il vostro turno: dovete pensare a caricare la spesa sul rullo e lui cerca di richiamare sempre più la vostra attenzione, parlando o gridando; nella migliore delle ipotesi, la persona dopo di voi vi accenna un sorriso, ma il più delle volte sono solo sguardi accusatori! E diciamolo: mascherina e guanti, di certo non aiutano. Quindi cercate di calmare il vostro bimbo, ma ogni vostra azione sembra avere l'effetto opposto e così l'agitazione sale e vi innervosite entrambi sempre di più! A questo punto, l'unica soluzione sembra essere una bacchetta magica o un giocoliere nascosto nel taschino!

E se vi dicessi che potrebbe esistere davvero qualcosa di simile, capace di calmare e distrarre il vostro piccolino? Ebbene sì, oggi vi parlo del calming jar, ovvero il "barattolo della calma"!

MATERIALE

- nr 1 barattolo di vetro (tipo quello degli omogeneizzati o della marmellata)

- brillantini

- colla glitter

- acqua calda

- tempera di colore blu

- colla a caldo o Vinavil

PROCEDIMENTO

Riempiete il barattolo per 2/3 di acqua e aggiungete: un po' di tempera per colorare l'acqua, brillantini (se sono di varie dimensioni e colori si avrà un effetto migliore) e colla glitter, circa un cucchiaio.

Chiudete il coperchio e agitate: se i brillantini si muovono ancora troppo velocemente, aggiungete altra colla glitter; potreste usare anche della glicerina liquida.

Quando il risultato sarà di vostro gradimento, chiudete il coperchio facendo un giro di colla a caldo (o Vinavil) sul bordo. Per maggiore sicurezza, passate la colla a caldo anche dopo aver chiuso il coperchio, così da sigillarlo per bene.

Il barattolo della calma è pronto, non vi resta che conservarlo in borsa e mostrarlo al bimbo nei momenti del bisogno! Ne potete realizzare anche altri: in questo modo sarà sempre una nuova sorpresa!

ASPETTO PEDAGOGICO

Preparare il barattolo della calma è un'attività adatta anche ai piccolissimi, escludendo il passaggio della colla a caldo, ovviamente! E' ispirato alla pedagogia Montessori che, seguendo la linea di pensiero dove i bimbi vanno aiutati a fare da soli, trova in questo barattolo uno strumento utile al bambino per ritrovare autonomamente la calma.

Dopo aver agitato il barattolo, azione tra l'altro utile per scaricare un po' di energia, l'effetto rilassante dei brillantini che fluttuano nel barattolo, sarà assicurato! Il bimbo, infatti, sarà affascinato dal luccichio che piano piano torna sul fondo del barattolo e potrà ripetere il gioco quante volte vorrà. E' preferibile che il liquido sia di colore blu in quanto questa tonalità trasmette tranquillità; si può aggiungere anche un po' di shampoo trasparente per creare la schiuma: sembrerà di guardare le onde del mare! Provare per credere!!

Vi aspetto domenica prossima per una nuova attività, se avete dubbi o curiosità non esitate a contattarmi tramite la mia pagina Facebook: Libri e attività per bambini di Noemi D’Amore.

Un caro saluto a tutti da Tata Noemi!