Il tormentone dell'estate 2020 è arrivato!

C'è tanto bisogno di normalità in questa estate della fase 3, in cui ci sono tante riaperture ma ancora molte limitazioni.

Le iniziative, dopo circa 3 mesi di sospensione di tutte le attività, sono molte.

Nonostante le dovute precauzioni, dobbiamo riappropriarci dei nostri spazi, passare del tempo all’aperto e magari dimenticare tutto, grazie alla musica!

Quando si alzano le temperature, cresce la voglia di musica e dalle spiagge, al tavolino del bar del nostro lido preferito, oppure anche in un bellissimo prato di montagna, grazie alle nostre cuffie ed allo smartphone connesso a Spotify, inizieremo a sentire quelle canzoni che ci terranno compagnia per tutta l’estate.

Dopo il lockdown e gli anomali temporali, non c’è niente di meglio di canzoni vivaci per far tornare a splendere questa pazza estate che sembrava non voler arrivare più.

E allora ecco il classico tormentone 2020, quello che tutti ci aspettiamo ogni anno e che forse, più di ogni altra estate, è proprio quello di cui abbiamo più bisogno!

Tra le canzoni più ascoltate c’è sicuramente anche “2020 Scialla Scialla”, una canzone che, come si capisce dal titolo, vuole dar voce a tutti, dicendo al 2020 di “darsi una calmata”/ di stare “sciallo” (vale a dire, tranquillo)!

La canzone è però anche un invito verso noi stessi a ripartire con positività e ritmo.

Il brano estivo è nato da un’idea di Mark Omage, cantante e produttore, in collaborazione con “La Novara”, anche lei cantante oltre che attrice, e Donato Riva, noto conduttore radiofonico su Radio Grp che ha contribuito come chitarrista e musicista.

Il singolo è anche accompagnato da un videoclip molto dinamico ed ironico.





Le hit stanno arrivando e un modo per amarle e renderle colonna sonora di questa estate, lo troveremo sicuramente, magari durante una passeggiata sul lungomare o un gelato insieme a chi ci è mancato durante la fase 1.

Tuttavia è, senza ombra di dubbio, la prima volta in assoluto che con “2020 Scialla Scialla”, sentiamo una canzone estiva non solo allegra ed orecchiabile ma anche attinente alla realtà e soprattutto motivante.

Sì perché di canzoni estive, ce ne saranno molte ma riuscire a farne una sul 2020 facendo sorridere e cercando di riportare un po’ di fortuna, non è da tutti!

E voi l’avete già ascoltata? Se la risposta è no, ecco qui sotto i link utili per mettere in play la vostra estate ed iniziare con il giusto ritmo ed un po’ di spensieratezza!









l i n k u t i l i

Link del brano sui digital store:

https://fanlink.to/c6xQ





Link del videoclip:

https://www.youtube.com/watch?v=495lzLbFxJ0





website Mark Omage: www.markomage.it





website La Novara: www.lanovara.it