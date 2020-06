Aquila d'Aroscia, sindaco e volontari puliscono 6 chilometri di strada provinciale (foto)

Il sindaco raduna volontari sul gruppo WhatsApp del paese e all'appello rispondono in tanti, soprattutto giovani. Ad Aquila d'Arroscia, il primo cittadino Tullio Cha, insieme ai volontari del paese hanno ripulito sei chilometri di strada provinciale.



“Voglio sottolineare l'adesione di tanti ragazzi. In tutto si sono presentate 35 persone. Ringrazio anche la polizia provinciale che ha regolamentato il traffico e i ristoranti del paese Aquila e Al Sole che hanno offerto un contributo”, ha dichiarato il sindaco a Imperia News.



Al termine è stato organizzato un rinfresco per tutti.