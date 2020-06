Come fare shopping on line: una guida al mondo degli ecommerce

Una delle cose che potrebbe sconvolgerti maggiormente è ricevere questa assurda, paradossale, quanto assolutamente vera informazione: comprare non è affatto semplice. E non si tratta di una questione relativa ai soldi che si hanno. Avere tanti, tantissimi soldi non fa di te, in automatico, un bravo compratore.

Anzi, è probabile che più denaro possiedi e sei pronto a spendere, meno competenze e capacità avrai per farlo e ottenere quel che desideri. Ora stai strabuzzando gli occhi, non è vero?

Il mondo dello shopping online più che un mondo è un vero e proprio universo. Pensa che ci sono persone che studiano ogni giorno, molto a fondo, per riuscire a carpirne i segreti, così da essere in grado di comprare in maniera intelligente: acquistano esattamente ciò che desiderano al prezzo minore possibile.

E tutto questo richiede impegno, tecnica, dedizione, santa pazienza e moltissima preparazione. Con il tempo anche l'esperienza ci si mette per darti una mano, ma nel frattempo dovrai accontentarti dei nostri consigli.

La prima cosa che uno shopper intelligente quale devi essere tu dovrebbe fare è visitare una di quelle piattaforme super aggiornate che si trovano online e che sanno tutto di tutto sul merchandising della rete.

Inoltre, abbiamo tre importantissime dritte da darti riguardo allo shopping online per facilitarti il lavoro. Le elenchiamo di seguito.

Non essere impulsivo

Mai, mai e poi mai acquistare la prima cosa che vedi nel primo ecommerce che visiti, sarebbe da folli. Non fare questa mossa azzardata, perché nel 99,9% dei casi si rivelerà la decisione più sbagliata della tua vita.

E piangerai per essere stato così stolto, ti rimprovererai di aver buttato soldi preziosi che avresti potuto utilizzare per altro, vivrai nella commiserazione e comporrai tristi ballate cantando di questa storia per far rattristare un pochino anche i tuoi amici.

Per quanto ti possa sembrare esagerato adesso, questa è la cronaca di una storia già vissuta da tutti. Impara dagli errori degli altri ed evita questo sbaglio colossale.

Non comparare soltanto i prezzi

Una delle cose in cui la gente sbaglia di più, il tallone d'Achille degli inesperti, è questo: guardano solamente i prezzi. Alla fine, credono di essere più furbi di tutti solamente perché sono riusciti a comprare un articolo a meno prezzo rispetto a uno molto simile ma di un altro modello. Che furbi!

Che geni! Magari domani quel prodotto si sarà guastato o si renderanno conto, inesorabilmente, di aver preso qualcosa che in realtà non era affatto adatta a loro e alle loro esigenze. Questo perché un modello non vale l'altro e, sopra ogni cosa, una marca non vale l'altra. Non stiamo dicendo che per avere qualcosa di buono bisogna puntare sempre e soltanto sui brand conosciuti, questo no.

Tutte le aziende produttrici hanno degli standard di qualità, in genere alta, sui loro articoli, come hanno anche dei limiti e dei difetti di fabbricazione.

Informati su quali sono i punti di forza di ciascuna azienda e in base a ciò che ti serve punta sui prodotti di quella che li fa meglio. Da lì parti e poi cerca di trattare sul prezzo.

Fai pratica

Sì, persino lo shopping online è una di quelle attività per le quali si migliora solamente con il continuo esercizio. Questo perché più farai pratica nel mondo della rete, meglio saprai destreggiarti all'interno: conoscerai i portali, saprai quali sono i fornitori, imparerai a cogliere le occasioni propizie. È tutta una questione di tempistiche, specialmente lo shopping.