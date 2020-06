Negli uffici delle Poste da oggi altro passo verso la normalità con attesa all'inerno

Da oggi è possibile tornare ad attendere il proprio turno allo sportello all’interno dei locali di 5 Uffici Postali della provicia di Imperia, nella fattispecie Arma Di Taggia, Imperia 2, in Via Giuseppe De Sonnaz 14, Imperia Centro, in Viale Giacomo Matteotti 155, Sanremo e Ventimiglia Città, in Corso Repubblica 6/A.

Negli stessi Uffici è possibile prenotare l’operazione direttamente tramite la APP Ufficio Postale. E’ sufficiente scaricare gratuitamente l’APP e selezionare il giorno e l’orario preferito per svolgere l’operazione desiderata. All’interno dell’ufficio un’apposita segnaletica indicherà il punto di attesa per accedere al primo sportello disponibile.

Poste Italiane, nel pieno rispetto delle norme attualmente in vigore per limitare il diffondersi del Covid-19 e in parallelo con l’evolversi in positivo della situazione sanitaria, sta provvedendo a ripristinare gradualmente la consueta operatività negli Uffici Postali.

Accanto al programma di riaperture degli Uffici e degli orari al pubblico “pre-Covid”, l’Azienda ha installato all’interno di alcune sedi della provincia di Imperia e in circa 1.100 in tutta Italia, una segnaletica orizzontale per indicare alla clientela come comportarsi durante l’accesso e il transito nei locali, consentendo un’attesa più confortevole e supportando i clienti per il mantenimento di un corretto distanziamento sociale.

Poste Italiane, nel sottolineare la costante attenzione alle esigenze della clientela, coglie l’occasione per ribadire l’invito a recarsi presso gli Uffici Postali esclusivamente nei casi di inderogabile necessità e comunque muniti di appositi strumenti di protezione individuali.