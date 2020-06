I cantieri sull'Autostrada dei Fiori attivi dal 22 al 28 giugno sui tronchi A6 e A10

L'Autostrada dei Fiori ha reso noto l'elenco dei cantieri che, in situazioni particolari, potrebbero creare rallentamenti al traffico sui Tronchi A6 (Torino/Savona) e A10 (Savona/Confine di Stato) dal 22 al 28 giugno.



Tronco A6 – Torino-Savona



Direzione Savona



Tra Altare e Savona: dal km 110+050 al km 111+100 chiusura delle corsie di emergenza e marcia, per lavori di adeguamento e rinforzo del viadotto Castellaro, dal 26/05/2020 al 20/07/2020;



Tra Altare e Savona: dal km 121+500 al km 123+100: chiusura della corsia di sorpasso, per misure gestionali a seguito di evento alluvionale, dal 22/02/2020 al 31/12/2020.



Direzione Torino



Tra Millesimo e Ceva dal km 86+825 al km 86+088, chiusura della corsia di emergenza e marcia, per lavori di miglioramento sismico del Viadotto Valbona Molinazzo, dal 11/11/2019 al 10/07/2020;



Tra Savona e Altare dal km 116+800 al km 114+200, chiusura della corsia di emergenza e marcia, per adeguamento e rinforzo viadotto Lodo, dal 04/12/2019 al 30/04/2021.



Tronco A10 – Savona – Ventimiglia - Confine di Stato



Chiusura della tratta SAVONA – SPOTORNO - carreggiata Via Francia, dalle ore 22:00 di lunedì 22/06/2020 alle ore 06:00 di martedì 23/06/2020 per consentire interventi di idro lavaggio della galleria Fornaci



Chiusura della tratta PIETRA LIGURE – BORGHETTOS.S. carreggiata Via Francia, dalle ore 22:00 di mercoledì 24/06/2020 alle ore 06:00 di giovedì 25/06/2020 per consentire interventi di idro lavaggio delle gallerie Bric 5 alberi, Seminario, Meceti, Castellaro



Chiusura della tratta BORGHETTO S.S. - PIETRA LIGURE – carreggiata Via Italia, dalle ore 22:00 di giovedì 25/06/2020 alle ore 06:00 di venerdì 26/06/2020 per consentire interventi di idro lavaggio delle gallerie Castellaro, Meceti, Seminario, Bric 5 alberi.Direzione FranciaTra Borghetto S.S. e Albenga: dal km 73+500 al km 75+400 carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata apposta, per lavori di adeguamento galleria Piccaro, dal 22/06/2020 al 28/06/2020;



Direzione Italia



Tra Finale Ligure e Spotorno: dal km 61+850 al km 59+500 carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata apposta, per lavori di adeguamento galleria Rocca Carpanea, dal 22/06/2020 al 26/06/2020;