Ad Alassio mascherina obbligatoria nel 'Budello': decisione che potrebbe essere presa anche nella nostra provincia?

Dopo altre località in giro per l’Italia e vista la continua inosservanza delle disposizioni sanitarie, anche una cittadina della nostra regione, la vicina Alassio ha emanato un’ordinanza di obbligo della mascherina in uno dei luoghi simboli, il ‘Budello’.

Per chi non lo conoscesse è il luogo che raccoglie il maggior numero di turisti per i molti negozi e locali che lo rendono unico nel ponente savonese. “L'ordinanza emessa – ha evidenziato il vice Sindaco Angelo Galtieri - va sostanzialmente a ribadire i concetti cardine di questa fase di riapertura e di graduale ritorno alla normalità”.

L’ordinanza, tenuto conto che in alcuni casi è difficile evitare gli assembramenti, è mirata ad obbligare l’uso della mascherina, dove il distanziamento sociale di almeno un metro non viene mantenuto e dove è praticamente impossibile farlo. L’obbligo sarà in vigore in: via XX Settembre, via Vittorio Veneto, Via Brennero, Piazzetta Ferrero, Piazza Matteotti e Piazza Airaldi Durante. L'ordinanza, salvo proroghe, sarà in vigore fino al 14 luglio e chissà che anche altri comuni della nostra provincia non prendano una decisione analoga. Per ora le uniche ordinanze emanate sono quelle di Sanremo, per il mercato del martedì e sabato; e da Imperia, dove il Sindaco obbliga residenti e turisti ad avere la mascherina con sé, da utilizzare in casi in cui non si mantenga il distanziamento sociale.

Ma basta farsi un giro per mercati o zone altamente vissute nei weekend per capire che situazioni come il ‘Budello’ di Alassio sono del tutto simili.