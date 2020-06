3 buoni motivi per regalare un puzzle con foto personalizzata

Se sei alla ricerca di un’idea regalo originale e poco dispendiosa, questo articolo ti sarà utile perché vogliamo parlarti dei puzzle con foto personalizzata e dei buoni motivi per cui scegliere questa tipologia di regalo. È un’idea carina e originale che piace sempre e che dimostra a chi la riceve tutto il tuo affetto. Difatti oggi è diventato praticamente impossibile fare un bel regalo spendendo il giusto, se consideri che viviamo nell’era in cui abbiamo tutto, anche il superfluo. Per questo motivo è difficile non impazzire con mille ricerche per trovare il regalo perfetto: creare un puzzle con foto personalizzata da regalare ai tuoi affetti più cari risolverà il problema. Siamo certi che apprezzeranno! Il primo buon motivo per regalare un puzzle con foto personalizzata è proprio il fatto che piace a tutti, adulti e bambini. Difatti è un modo carino per dimostrare il tuo affetto creando un piacevole effetto sorpresa. Il puzzle con foto personalizzata ti permette di immortalare un momento speciale da ricordare e quindi, il formato “gioco” è sempre un’idea graziosa con cui sia i grandi che i più piccoli si cimenteranno e si divertiranno.

1. Piace agli adulti e ai bambini

Dopotutto il puzzle è un gioco che non ha età e che stimola le capacità percettive e sensoriali di tutte le persone intrattenendole con un’attività sana, lontana da cellulari, televisori e videogame. Non tutti sanno che fare un puzzle può essere un hobby molto benefico in grado di portare importanti vantaggi al nostro cervello. Difatti è un’attività che impegna il nostro encefalo nella risoluzione di un dilemma in modo leggero e divertente ma anche soprattutto rilassante. I meccanismi che si attivano quando svolgiamo un puzzle migliorano il ragionamento, l’intuizione e la pazienza e, come raccomandano gli esperti di neuroscienze, aiutano anche a sviluppare la creatività ed il problem solving.

2. È un pensiero originale

Quanto all’originalità torniamo al solito grande dilemma che attanaglia tutti, almeno una volta all’anno quando si presenta un compleanno: “E ora, cosa regalo?”. Ebbene oggi è diventato sempre più difficile trovare un regalo adatto visto che siamo tutti diventati un tantino accumulatori seriali di oggetti e beni, per cui trovare il dono adatto risulta complicato anche per quelle persone a cui vogliamo più bene e di cui conosciamo alla perfezione tutti i gusti. Un regalo originale, tra le altre cose, non rischia di finire cestinato o peggio, riciclato. Difatti ti basterà scegliere una foto importante e mandarla in stampa con il formato che preferisci per ottenere un puzzle originale, simpatico e sempre gradito.

3. Costa poco e vale il doppio

Per questo è anche un regalo di valore nonostante il suo costo contenuto. Spesso ci perdiamo alla ricerca degli oggetti più preziosi dimenticando che un regalo ha un valore principalmente affettivo. Pur vivendo in una società altamente materialista ogni tanto fa bene tornare a dare priorità agli affetti e alle relazioni cercando di creare un bel ricordo con qualcosa che anche se intangibile è in grado di restare scolpito nella memoria per tutta la vita. Dopotutto le foto sono la prova di un momento passato che non si ripeterà più e stamparle in un puzzle personalizzato aggiunge valore ulteriore a quel momento indelebile da ricordare e sarà il ricordo dolce e tenero da appendere in casa o da custodire gelosamente sul comodino.

In conclusione

Il puzzle con foto personalizzata è adatto a qualsiasi occasione di festa, che sia un Natale o un compleanno. È un modo carino e divertente per dimostrare a qualcuno che ci tieni ed è anche un’idea originale che siamo certi piacerà a tutti!