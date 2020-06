Viaggio al confine nel giorno della riapertura: nessun controllo ma a Mentone in pochi conoscono l'uso delle mascherine (Foto e Video)

Primo giorno senza controlli di certificati al confine italo-francese (sia di Ponte San Ludovico che San Luigi) per i nostri connazionali che si sono diretti nel paese transalpino. Un altro ritorno alla normalità, dopo l’apertura in senso contrario dei confini di qualche giorno fa e l’arrivo in massa dei francesi, diretti nel nostro paese soprattutto per comprare liquori e sigarette.

Al confine di San Ludovico c’è un controllo discreto dei gendarmi francesi che rimangono ovviamente ma che lasciano transitare senza particolari controlli, se non a campione come sempre avvenuto. Stanotte, almeno fino alle 5, alcuni lavoratori transfrontalieri sono stati controllati per una mancanza di comunicazione ma, già nella prima mattinata si è transitato senza nessun problema.

E l’apertura dei giorni scorsi di San Luigi ha migliorato decisamente la situazione mentre il problema maggiore risiede nel trasporto ferroviario. Al momento ha ripreso il 60% dei treni, ma ci sono riduzioni in particolare tra le 18 e le 20 oltre ai lavori sulla tratta tra Italia e Francia che comportano ritardi.

Nel viaggio al confine abbiamo approfittato per vedere la situazione a Mentone dove sembra che il Coronavirus non sia esistito e che il rischio di contagio non importi a nessuno. Mascherine se ne vedono poche, sulle spiagge (pur essendo lunedì) ci sono molte persone senza distanziamento sociale e la vita sembra procedere come se nulla fosse.

Molte persone nei dehor, bar e ristoranti aperti ma, soprattutto il Covid-19 sembra un lontano parente, nonostante il ‘lock down’ da queste parti sia terminato dopo l’Italia. Anche al rientro nessun controllo da parte italiana per un confine che sembra finalmente tornato quello pre-Coronavirus.