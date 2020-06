Il Punto Donna di Taggia si avvicina alla comunità, oggi stand informativo alla Fiera della S.S. Trinità

Oggi a Taggia tra i banchi della Fiera della S.S. Trinità c'era anche lo stand del Punto Donna. Il servizio lanciato a inizio anno a breve ripartirà grazie all'impegno di Laura Cane, presidente del consiglio comunale tabiese, della dott.ssa Giannalisa Laiolo e delle tante volontarie.



A turno tutte loro si sono alternate durante la giornata per distribuire materiale informativo sul Punto Donna. Un'esperienza quella odierna che funge da preambolo ad una futura ripartenza. In questi mesi di lockdown il Punto Donna si è riattivato fornendo consulenza telefonica attraverso il numero 334 25 10 807 ma c'è l'intenzione di tornare quanto prima nella sede di via San Francesco a Levà.



Proprio parlandone con Laura Cane, nei giorni scorsi, era emersa questa precisa volontà: "Stiamo studiando come prepararci per la riapertura, facendo coincidere la volontà di aiutare con la necessità di rispettare le misure di sicurezza. Sanificheremo i locali, forniremo le mascherine ma non vogliamo che gli incontri si svolgano dietro una paratia di plexiglas. Questa soluzione come l'uso di scrivanie creerebbe solo distacco, noi vogliamo che ci sia un contatto fatto anche solo di sguardi ma che restituisca una concreta vicinanza a chi si rivolge a noi" - afferma Laura Cane.



"Abbiamo numerosi progetti e idee in serbo per crescere e migliorare - conclude la presidente - Il Punto Donna è a tutti gli effetti parte integrante dei Servizi Sociali del Comune. In questo momento, la nostra azione di supporto potrebbe essere di grande aiuto per rispondere a situazioni critiche già presenti prima dell'emergenza Coronavirus e che durante il lockdown potrebbero essersi ulteriormente appesantite".