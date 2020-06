Sanremo: riapre la maggioranza degli alberghi, ma latitano ancora le prenotazioni. Buone prospettive per il weekend del 20-21

Secondo fine settimana dopo la riapertura dei confini regionali, secondo weekend con la possibilità di raggiungere la Riviera per i molti piemontesi e lombardi che amano il nostro mare. Ma, nonostante le speranze di molti, le prospettive non sono delle migliori.

“Rispetto allo scorso fine settimana c’è qualche albergo aperto in più, anche il Royal ha riaperto, ma c’è poco movimento almeno che non si attivi tutto all’ultimo momento - dichiara ai nostri microfoni Silvio Di Michele per Federalberghi Sanremo - il brutto tempo non aiuta, quindi non penso che ci saranno molte presenze”.

Le speranze, però, sono riposte nei prossimi giorni, come spiega Di Michele: “La settimana prossima sarà molto tranquilla, ma c’è del movimento previsto dal prossimo venerdì, per il fine settimana”.